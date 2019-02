Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: LKW-Fahrer missachtet rote Ampel und kollidiert mit Mercedes-Fahrer - hoher Schaden

Mannheim (ots)

Ein 35-jähriger LKW-Fahrer fuhr am Montag, gegen 11:35 Uhr, in der Bürstadter Straße, in Höhe der Domstiftstraße, über eine rote Ampel und kollidierte daraufhin mit einem 80-jährigen Mercedes-Fahrer. Der Mercedes-Fahrer wollte von der Domstiftstraße nach links in Richtung Frankenthaler Straße abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem LKW kam. Während am LKW Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro entstand, schlägt der Schaden am Mercedes mit ca. 20.000 Euro zu Buche. Verletzt wurde bei dem Unfall aber glücklicherweise niemand.

