Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Schulhauseinbruch in Mannheim-Rheinau Hoher Schaden - Polizei sucht Zeugen...

Mannheim (ots)

Über das vergangene Wochenende schlugen bislang nicht ermittelte Täter die Scheibe zur Schulküche im EG der Pfingstbergschule in der Winterstraße ein und verschafften sich so Zugang.

Im Rektorenzimmer brachen die Unbekannten mehrere Schränke und auch Behältnisse auf. Einen Tresor, der lose in einem Schrank stand, transportierten die Täter vermutlich mit einer Schubkarre ab. In diesem Tresor befanden sich u.a. das Amtssiegel, eine Bargeldkasse und Kinogutscheine. Ferner fiel ihnen ein iPad im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände. Die Höhe des Gesamtdiebstahlsschadens ist noch nicht bezifferbar.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens schlägt allerdings mit mehr als 5.000 Euro zu Buche.

Das Schulgebäude wurde am Freitag kurz nach 14 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. Am Montag kurz nach 7 Uhr stellten Bedienstete den Einbruch fest und informierten die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau nehmen unter Tel.: 0621/83397-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

