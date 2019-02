Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot: Zeugen gesucht !

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen auf dem Edeka-Parkplatz abgestellten Wagen beschädigte am Montag gegen 12.30 Uhr ein bislang nicht ermittelter Autofahrer und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. In welcher Höhe Schaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt. Blaue Lackantragungen wie auch diverse Plastiksplitter konnten aufgefunden und sichergestellt werden. Zeugen, die am Montag auf den Vorfall aufmerksam wurden und Hinweise zum Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell