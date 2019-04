Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Versuchter Diebstahl von Zigaretten in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Drei Männer haben am Donnerstag, 11. April 2019, 10:15 Uhr, versucht, Zigaretten in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Brake zu entwenden.

Die Männer gingen dabei gemeinsam vor. Zwei der Männer lenkten die Kassiererin und weitere Kunden beim Bezahlen geringwertiger Waren ab, indem sie sie in Gespräche verwickelten. Ein dritter Mann begab sich zu einer unbesetzten Kasse und öffnete den Zigarettenträger. Aus diesem entnahm er ungefähr 200 Schachteln Zigaretten, die er in eine mitgeführte Tasche steckte. Als die Tat bemerkt wurde, ließ er die Tasche stehen und begab sich zusammen mit den anderen beiden Männern aus dem Markt. Dort entfernten sie sich in Richtung der Lübecker Straße.

Die Männer hatten nach Angaben der Zeugen ein südosteuropäisches Aussehen. Zwei Männer trugen Vollbärte und waren schwarz gekleidet. Der dritte Mann hatte einen auffälligen, roten Pullover an.

Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen (426974).

