Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Kinderwagen kippt in Bus um - Säugling leicht verletzt

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn: Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 22. August, auf der Straßburger Allee wurde ein Säugling leicht verletzt. Gegen 13.25 Uhr musste ein 58-jähriger Busfahrer an der Einmündung Straßburger Allee/Düsseldorfer Straße an einer roten Ampel bremsen. Dabei kippte ein im Bus stehender Kinderwagen um. Der darin liegende Säugling fiel aus dem Kinderwagen und wurde leicht verletzt. Die 37-jährige Mutter des Säuglings hatte die Feststellbremse des Kinderwagens betätigt, war aber zum Unfallzeitpunkt kurz durch ihre zwei anderen Kinder abgelenkt. Die Polizei erinnert daran, Kinderwagen und Rollstühle in Bussen zu sichern, festzuhalten und am besten nicht aus den Augen zu lassen. Es kann immer vorkommen, dass Busfahrer überraschend bremsen müssen. Auch die bei einem normalen Bremsvorgang aufkommenden Kräfte reichen aus, Kinderwagen oder ähnliches im Bus umkippen zu lassen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell