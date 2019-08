Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebin

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Mit dem Foto einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach einer mutmaßlichen Taschendiebin und EC-Kartenbetrügerin. Die abgebildete Frau hat am 10. Mai, gegen 16.15 Uhr, mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten in Mülheim Dümpten Geld abgehoben. Außerdem wurde mit der EC-Karte noch eine weitere Abhebung an einem Geldautomaten in Oberhausen getätigt. Eine ebenfalls gestohlene Kreditkarte wurde zudem mehrfach im Einzelhandel eingesetzt. Mit dem Foto sucht die Polizei nun nach der mutmaßlichen Diebin und Betrügerin. Hinweise zu der unbekannten Frau nimmt das Kriminalkommissariat 13 der Polizei unter der Telefonnummer 0202/829-0 entgegen. /bw

