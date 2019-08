Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Trickbetrüger erbeuten Bargeld von Seniorin

Essen (ots)

45473 MH.-Altstadt: Eine 84-jährige Mülheimerin wurde am Donnerstag, 22. August, Opfer von dreisten Trickbetrügern. Gegen 9.45 Uhr erhielt die Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Frau, die behauptete, dass der Sohn der 84-Jährigen wegen Schulden im Gefängnis säße. Die Frau bot der Seniorin an, dass sie mit dem Sohn sprechen könne und reichte das Telefon einen Komplizen weiter. Der bestätigte die erfundene Geschichte und forderte die Seniorin auf, ihr ganzes Bargeld an einen Kurier auszuhändigen, der das Geld abholen kommen würde. Gegen 11.45 Uhr kam dann eine unbekannte Frau zum Haus der älteren Dame und gab sich als Polizistin aus. In der Hoffnung, damit ihren Sohn aus dem Gefängnis holen zu können, überließ die 84-Jährige der Betrügerin ihre Ersparnisse - Bargeld im sechsstelligen Bereich. Sobald die Unbekannte das Geld an sich genommen hatte, verließ sie eilig das Haus. Die Betrügerin ist etwa 40 Jahre alt und von normaler Statur. Sie hat dunkle, kurze Haare und lange, rote Fingernägel. Die Seniorin beschrieb die Frau als "nordafrikanisch aussehend". Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Unbekannte im Bereich der Straßen Eichenberg, Horbachweg, Stolper Str. oder Aktienstraße gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen. Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen, die vor allem ältere Menschen als Ziel haben. Betrüger geben sich am Telefon als Enkel, Kinder oder Bekannte aus und schildern eine Notsituation, zu deren Lösung die Angerufenen Geld zahlen sollen. Die Betrüger sind dabei sehr geschickt und können sehr überzeugend sein. Deshalb rät die Polizei: Seien Sie misstrauisch! Hinterfragen Sie derartige Anrufe und gehen Sie nicht auf Forderungen ein! Sondern beenden Sie derartige Anrufe und rufen Sie die Polizei! Die echte Polizei fordert am Telefon kein Geld und stellt auch keine Fragen zu Vermögensverhältnissen. Die Polizei nimmt weder Bargeld noch Wertsachen in Verwahrung oder hinterlegt Selbiges als Kaution. /bw

