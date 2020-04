Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Kanaldeckel ausgehoben - schwere Verletzungen möglich

Bissendorf (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 22 Uhr, bis Samstag 01 Uhr, entfernte ein bislang unbekannter Täter im Bissendorfer Ortsteil Wulften 6 große Kanaldeckel aus ihren Halterungen. In zwei Fällen bestand die Gefahr, bis zu zwei Meter in die entstandenen Löcher hinabzustürzen. Betroffen waren die Straßen Niederheide, der Sandgrubenweg und der Buerscher Weg. Wer Hinweise dazu geben kann, wer die Deckel ausgehoben und damit Gefahrenstellen geschaffen hat, der meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter der Rufnummer 05422/920600.

