POL-LIP: Blomberg. Einbruch durch gekipptes Fenster.

Gestern Abend machten sich Unbekannte ein gekipptes Fenster zunutze und stiegen in eine Wohnung in der Voechtingstraße ein. Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 22 Uhr öffneten die Täter das Fenster und stahlen eine Spielkonsole aus der Wohnung. Zeugen wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090. Die Polizei rät: Schließen Sie auch bei kurzen Abwesenheiten aus Ihren Wohnungen und Häusern stets alle Fenster und Türen komplett. Einbrecher nutzen gekippte Fenster oder offen stehende Terrassentüren z.B. während der Gartenarbeit sonst aus.

