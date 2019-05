Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neustadt - Angeblicher Verbrecher stellt sich der Polizei

Freiburg (ots)

Neustadt - Am gestrigen Mittwoch, 15.05.2019, gg. 20.20 Uhr erschien ein Mann beim Revier Titisee-Neustadt. Er klingelte zunächst, wurde eingelassen und stellte sich in die Schleuse. Ein Beamter des Reviers erkundigte sich nach seinem Anliegen. In diesem Moment legte der Besucher, eine männliche Person, 2 Messer auf die Ablage an der Schleuse und bezichtigte sich selbst schwerster Straftaten und drohte auch die Begehung weiterer schwerer Straftaten an. Er wünsche festgenommen zu werden. Die Person wurde anschließend durchsucht und auch ein Alkomattest wurde durchgeführt. Des Weiteren wurde, da die von ihm getätigten Angaben nicht überprüft werden konnten, mit dem Amtsgericht Freiburg, mit dem dortigen Bereitschaftsrichter telefonisch Kontakt aufgenommen. Nach der Sachverhaltsschilderung und der Mitteilung über den festgestellten AAK-Wert, wurde die Unterbringung der Person in der überwachten Gewahrsamseinrichtung des Revier Titisee-Neustadt bis zum nächsten Morgen, vom Richter angeordnet. Am heutigen 16.05.2019 wurden dann die getätigten Aussagen durch den Ermittlungsdienst des Revier Titisee-Neustadt auf auf ihren Wahrheitsgehalt hin betrachtet und überprüft. Es stellte sich, nachdem die von ihm angegebenen Personalien bestätigt werden konnten, heraus dass sich die Person bereits seit längerer Zeit in fachärztlicher Behandlung befindet. Nach Absprache mit der Ärztin, wurde die Person nach Emmendingen in die dortige Zentrale Psychiatrische Einrichtung gebracht und stationär aufgenommen. Keine der angeblichen Straftaten trafen zu.

