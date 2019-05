Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim - Bedrohung im Bus

Freiburg (ots)

Gottenheim. Am Mittwoch, 15.05.2019, wurde ein 19-Jähriger im Bus auf der Fahrt von Freiburg nach Gottenheim gg. 21:45 von einem Fahrgast verbal bedroht. Der unbekannte Mann hatte, wie der Geschädigte auch, zunächst in der hintersten Sitzreihe des Busses Platz genommen. Während der Fahrt drohte dieser dann, dass er den Geschädigten umbringen werde. An der Haltestelle in der Gottenheimer Hauptstraße verließ der 19-Jährige dann den Bus, der Unbekannte folgte ihm. Auch der per Handy hinzugerufene Vater des Geschädigten, wurde an der Bushaltestelle mit demselben Wortlaut bedroht. Der Täter entfernte sich anschließend zu Fuß in Richtung Umkircher Straße. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ca. 45 Jahre alt, 185 - 190 cm groß, normale Statur, helle Haut, schlankes, auffallend vernarbtes Gesicht (evtl. auch Akne). Bekleidet war dieser mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Hose. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bötzingen unter Tel.:07663/60530 in Verbindung zu setzen.

