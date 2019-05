Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March- Wahlplakate zerstört und entwendet

Freiburg (ots)

March. In den vergangenen drei Wochen wurden in March, vorrangig im Bereich Landstraße (Hugstetten) sowie in der Eichstetter Straße (Neuershausen) ca. 20 Wahlplakate, welche anlässlich der anstehenden Europa-Wahl aufgehängt waren, entwendet oder zum Teil beschädigt. Hinweise nimmt der Polizeiposten March unter Tel.: 07665/934293 entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeirevier Breisach

Tel.: 07667 9117-0

E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell