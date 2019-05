Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau i.Schw.: Einbruch in Imbiss - Geldautomaten aufgebrochen

Freiburg (ots)

Bei einem Einbruch in einen Schnellimbiss in Schönau-Brand ist in der Nacht auf Donnerstag, 16.05.19, erheblicher Sachschaden entstanden. Der oder die Täter brachen ein Fenster auf und betraten die Räume. Hier wurden zwei Geldspielautomaten aufgebrochen und das Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen.

Kj

