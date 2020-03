Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Vorsicht vor Tierködern.

Lippe (ots)

Ein Spaziergänger fand am Montagnachmittag einen mit spitzen Gegenständen gespickten Tierköder. Dieser lag auf einem Waldweg in der Nähe der Hermannstraße. Der Köder ist geeignet, Tiere, die ihn fressen, zu verletzen. Achten Sie bitte auf Ihre Tiere und leinen sie Hunde am besten an. Ihre Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

