POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Fahrer muss aus Auto befreit werden.

Montagmittag prallte ein 56-jähriger Mann aus Detmold mit seinem Mercedes auf der Detmolder Straße frontal gegen einen Baum. Dabei wurde er eingeklemmt, so dass er aus dem Fahrzeug befreit werden musste. Gegen 12:15 Uhr war der 56-Jährige in Richtung Detmold unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mercedes prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Der Detmolder wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Das total zerstörte Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Detmolder Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

