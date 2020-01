Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in eine Kindestagesstätte

Buchholz (WW) (ots)

Bisher unbekannte Täter hebelten in der Nacht von Montag auf Dienstag die Eingangstür der katholischen Kindertagesstätte in Buchholz (WW) auf. Nach Betreten wurden die Räumlichkeiten delikttypisch durchsucht und verschlossene Türen und Schränke aufgehebelt. Hierbei entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von ca. 3500 EUR. Der / die Täter flüchteten mit sehr geringer Beute. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise / Auffälligkeiten bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

