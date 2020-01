Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall mit Flucht

Kirchen (ots)

Am Dienstagabend kam es zu einem Spiegelunfall im Imhäusertälchen zwischen Alsdorf und Kirchen. Der Unfallverursacher, Fahrer eines hellen, größeren Audi, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen 20:15 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit einem Pkw die K103 in Richtung Kirchen-Herkersdorf. Im Bereich zwischen dem Minigolfplatz und Herkersdorf sei dem 61-Jährigen ein größerer Audi entgegen gekommen. Möglicherweise ein SUV. Es kam zu Kollision der Außenspiegel und es entstand Sachschaden. Der Fahrer des Audi setzte seine Fahrt in Richtung Alsdorf fort. Es konnte ein Teil eines Außenspiegels sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten sich unter 02741/9260 an die Polizei Betzdorf zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell