Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Brief mit verdächtigem Inhalt an Schule eingegangen - Analysiertes Pulver ungefährlich

Unna (ots)

Wegen eines verdächtigen Briefes sind Polizei und Feuerwehr am Dienstag (14.10.2020) zu einem Einsatz an die Liedbachstraße in Billmerich ausgerückt.

Im Sekretariat der dortigen Grundschule war gegen 8 Uhr ein Brief geöffnet worden, der ein unbekanntes weißes Pulver enthielt. Die beiden Personen, die mit dem Brief in Berührung gekommen waren, wurden von den anderen Personen, die sich zu der Zeit in der Schule aufhielten, getrennt. Alle Schülerinnen und Schüler blieben in ihren Klassen und wurden dort von ihren Lehrerinnen und Lehrern betreut. Eine Gefahr für sie konnte so von Anfang an ausgeschlossen werden.

Das Gebäude wurde abgesperrt und die Analytische Task Force der Feuerwehr Dortmund alarmiert. Sie untersuchte die verdächtige Substanz vor Ort und konnte gegen 11 Uhr abschließend Entwarnung geben, da die Analyse ergab, dass es sich um ein ungefährliches Pulver gehandelt hat.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Aufklärung der Straftat wegen des Verdachts von Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen.

