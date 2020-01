Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Angezündeter Böller an den Kopf geworfen: Polizei sucht Zeugen

Unna (ots)

Eine Schülerin ist am Montagmorgen (13.01.2020) gegen 9.20 Uhr auf dem Schulhof des Märkischen Berufskollegs in Unna von einem bislang noch unbekannten Täter mit einem angezündeten Böller beworfen worden. Der Böller landete erst am Kopf der 17-jährigen Unnaerin, fiel dann zu Boden und explodierte direkt vor ihren Füßen. Die Schülerin wurde dadurch leicht verletzt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich nicht um Dummejungenstreiche handelt, andere Personen mit Böller zu bewerfen, sondern um Straftaten.

Die Polizei ermittelt im vorliegenden Fall wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer hat den Böller-Werfer gesehen? Hinweise nimmt die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 entgegen.

