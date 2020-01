Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Raub auf 62-Jährigen: Polizei sucht zwei männliche Täter

Kamen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Sonntagabend (12.01.2020) einen 62-jährigen Kamener überfallen und beraubt.

Auf einem unbeleuchteten Gehweg zwischen Ostring und Goldbach in Kamen wurde der 62-jährige Kamener gegen 20.25 Uhr von zwei männlichen Personen von hinten angegangen und zu Boden gerissen. Während der eine Täter das Opfer am Boden fixierte, durchsuchte der andere Täter den 62-jährigen Kamener. Mit einem erbeuteten Schlüsselbund flohen die Täter in Richtung Innenstadt. Das Raubopfer wurde leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben: ausländisches Erscheinungsbild, ca. 20 Jahre, 175 cm, schwarze Jacken, Jeans.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307-921 3220 entgegen.

