Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Unna (ots)

Am Montag (13.01.2020) fuhr eine 32-jährige Unnaerin gegen auf der Max-Eyth-Straße in Richtung Max-Planck-Straße. Hier hielt sie an und wollte geradeaus in die Morgenstraße weiterfahren. Sie übersah dabei einen von rechts kommenden 32-jährigen Dortmunder und die Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich.

Sie wurden durch den Aufprall gegen den PKW eines an der Morgenstraße haltenden PKW eines 71-jährigen Iserlohners geschleudert.

Die Unnaerin wurde leicht verletzt der Dortmunder schwer. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand zudem ein Sachschaden von insgesamt etwa 13 000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell