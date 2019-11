Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 221119-1041: Einbruch in Bielstein

Wiehl (ots)

Am Donnerstagabend (21. November) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Hammerstraße (Bielstein) ein. Die Täter begaben sich in der Zeit zwischen 17.50 und 22.30 Uhr zunächst auf die Rückseite des Hauses und konnten eine Terrassentüre aufhebeln. Was sie bei ihrem Gang durch das Haus alles gestohlen haben, konnte bei der Anzeigenerstattung noch nicht geklärt werden. Wenn Sie Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen haben, melden Sie sich bitte bei der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Rufnummer 02261 81990.

