Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Einladung zur Jahreshauptversammlung Kreisfeuerwehrverband Pinneberg am Sonnabend, 7. März 2020

Pinneberg (ots)

Termin: Sonnabend, 7. März 2020, 13.30 Uhr Ort: Gartenbauzentrum Ellerhoop, Thiensen 16, 25373 Ellerhoop

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kreisfeuerwehrverband Pinneberg lädt herzlich ein zu seiner Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 7.März 2020, in das Ellerhooper Gartenbauzentrum. Auf der Tagesordnung stehen von 13.30 Uhr an neben dem Jahresbericht von Kreiswehrführer Frank Homrich auch Ehrungen und Beförderungen.

Die Vertreter der Presse sind herzlich zur Berichterstattung willkommen. Eine Pressemappe mit den wichtigsten Daten und Fakten wird ausgehändigt.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

Pressesprecher

Dennis Renk

Telefon: 04103-912 21 13

Mobil: 0172- 414 52 55

E-Mail: presse@kfv-pinneberg.org

