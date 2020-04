Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta- Versuchter Diebstahl aus Wohnwagen

Von Freitag, 10. April 2020, 17.00 Uhr, bis Samstag, 11.April 2020, 15.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in einen Wohnwagen in der Falkenrotter Straße, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Wohnwagen wurde ein Getränk konsumiert und der Wohnwagen durch die Tür wieder verlassen. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Bakum- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, 09. April 2020, 09.50 Uhr, befuhr eine 57jährige aus Bakum mit ihrem Pkw die Alte Dorfstraße von Hausstätte kommend in Richtung Essener Straße. Ein 41jährige aus Lohne beabsichtigte mit einem Radlader von einem Grundstück auf die Alte Dorfstraße aufzufahren. Hierbei übersah er den PKW der 57jährigen und es kam zu einer Kollision. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 26000 Euro geschätzt. Die 57jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 12. April 2020, gegen 22.56 Uhr, befuhr eine 24jährige aus Vechta mit ihrem Pkw die Marienstraße in Richtung Große Straße. In Höhe der Hausnummer 19 kam sie aufgrund von gesundheitlichen Problemen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Pkw gegen einen Baum. Durch den Aufprall wurde die 24jährige leicht verletzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1100 Euro.

Bakum- Brand einer Maschinenhalle

Am Samstag, 11. April 2020, gegen 22.00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Hochfelder Straße mitgeteilt. Ein Zeuge hatte eine Rauchentwicklung aus einer geschlossenen Lagerhalle festgestellt. Vor Ort brannte eine ca. 14 x 14 m große Lagerhalle. Zuvor hatten in der Lagerhalle Arbeiten an einem Plasma-Schneider stattgefunden. Der Brand wurde durch zahlreiche Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Bakum gelöscht. Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen. Ob ein Gebäudeschaden entstanden ist, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt.

Goldenstedt- Brand von Bauschutt

Am Freitag, 10. April 2020, gegen 15.30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache abgelagerter Bauschutt im Sanddornweg in Brand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Goldenstedt, welche mit neun Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Visbek- Brand einer Gartenhecke

Am Samstag, 11. April 2020, gegen 17.40 Uhr, geriet in der Kantstraße beim Abflammen von Unkraut eine Gartenhecke auf eine Länge von 1,5m in Brand. Der Brand konnte eigenständig gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr Visbek, welche mit 10 Einsatzkräften vor Ort war, führte Nachlöscharbeiten durch. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Personen verletzt worden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Damme- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstag, um 18.28 Uhr befuhr ein 58-Jähriger aus Damme die Hufeisenstraße mit einem Krad und kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 1750 Euro.

