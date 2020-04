Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Landkreis Cloppenburg und Vechta- Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverordnung und -verfügungen am Osterwochenende (Rückblick)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am vergangenen Osterwochenende, vom 09. April 2020 bis 13. April 2020, zeigten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta verstärkt Präsenz und kontrollierten die Einhaltung der Bestimmungen der Allgemeinverordnung- und verfügungen in den Landkreisen Cloppenburg und Vechta. Hierbei wurden sie von Polizeibeamten der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen unterstützt. Insgesamt zieht die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta ein durchaus positives Fazit aus den vergangenen Kontrollen. Trotz der Osterfeiertage und dem angenehmen Wetter wurden weitestgehend die Beschränkungen und Verbote eingehalten. Ein Großteil der Bevölkerung hat die geltenden Regelungen akzeptiert und befolgt. Verstöße gegen die Allgemeinverordnung und -verfügungen musste die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta dennoch registrieren. Vorwiegend stellten die Polizeibeamten Verstöße gegen das Kontaktverbot fest. Es wurden Personen im öffentlichen Raum oder an Plätzen angetroffen, die sich nicht an den Mindestabstand von 1,5 Metern und/oder sich nicht an die Zusammenkunft von nicht mehr als Personen hielten. Größenteils reichte aus, dass die betroffenen Personen angesprochen wurden. Bis auf wenige Ausnahmen, zeigten sich diese einsichtig und kamen den Anweisungen der Polizeibeamten nach. Im Ganzen wurden am Osterwochenende 113 Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz gegen die festgestellten Personen eingeleitet und 104 Platzverweise ausgesprochen. Zu einem unerfreulichen Einsatz kam es am Freitag, 10. April 2020, in Essen (Oldenburg). Mehrere Personen im Alter von 23 bis 60 Jahren hielten sich in den Abendstunden in einer Wohnung auf und feierten dort unter Konsum von Alkohol eine Party mit lauter Musik. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, erhielten zwei Personen einen Platzverweis, welchem sie zunächst nachkamen. Ein 32jähriger aus Cappeln kehrte zur Wohnung zurück und kam der Aufforderung des Platzverweises nicht nach. Aus diesem Grund wurde dieser in Gewahrsam genommen und der Dienststelle zugeführt. Trotz der Ausnahmen ist die Polizeiinspektion zuversichtlich, dass die Bestimmungen der Allgemeinverordnung und -verfügungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiterhin durch die Bürgerinnen und Bürger eingehalten werden. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wird auch weiterhin das Einhalten der Regelungen kontrollieren.

