Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Diebstahl an LKW

Zwischen Montag, 13. April 2020, 10.00 Uhr, und Dienstag, 14. April 2020, 10.30 Uhr, kam es in der Höltinghauser Straße zu einem Diebstahl an einem LKW. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen Greifer sowie die Seiten- und Heckklappen eines LKW des Herstellers DAF Trucks. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Am Dienstag, 14. April 2020, gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 36jähriger aus Cloppenburg mit einem E-Scooter die Eschstraße in Cloppenburg. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der E-Scooter über keine Versicherungsplakette verfügte und kein Versicherungsschutz für das Elektrofahrzeug bestand. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 36jährige bereits am Vortag von der Polizei kontrolliert wurde. Dem 36jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 36jährigen wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell