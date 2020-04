Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchsversuch beim TSV Wietzen

Nienburg (ots)

WIETZEN (jah) - In der Zeit vom 09.04.2020 bis 15.04.2020 haben unbekannte Täter das Gelände des TSV Wietzen e.V. Am Sportplatz 4 aufgesucht. Zum einen versuchten der oder die Täter in einen Abstellraum einzudringen, in dem sie unter Verwendung von Werkzeug die sog. "Überfalle" des Schließsystems bearbeiteten. Auch an dem dort angebrachten Schloss waren Arbeitsspuren erkennbar. Beides hielt dem Angriff jedoch stand, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Möglicherweise war das in dem Abstellraum deponierte Arbeitsmaterial des Sportvereins Ziel des Einbruchversuches. Allerdings zogen die Täter nicht gänzlich erfolglos von dannen: An dem Schuhreinigungsplatz wurden zwei der drei Schuhschmutzbürsten, die mittels Ketten gegen die Wegnahme gesichert waren, entwendet; Die Täter hatten die Ketten durchtrennt. Die Polizei geht bei den Taten von einem möglichen Tatzusammenhang aus und bittet aufmerksame Bürger, die zur o.g. Tatzeit vielleicht Fahrzeuge oder sich auffällig verhaltende Personen auf dem Gelände des TSV gesehen haben, sich bei der Polizeistation Marklohe, Tel. 05021/924060, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell