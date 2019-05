Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Diebstähle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Waiblingen: Unfall mit vier Fahrzeugen

Ein 30 Jahre alter Fiat-Fahrer übersah am Dienstag, gegen 16 Uhr, dass die Fahrzeuge vor ihm aufgrund einer roten Ampel anhalten mussten und fuhr auf den vor ihm stehenden Citroen einer 23-jährigen Frau auf. Durch den Aufprall wurde der Citroen auf einen davor stehenden Audi und dieser wiederum auf einen davor stehenden Ford aufgeschoben. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 14.000 Euro, es wurde aber niemand verletzt.

Remshalden: Müllfahrzeug verursacht Unfall

Durch ein Fahrzeug der Müllabfuhr wurde am Mittwoch, gegen 14 Uhr an der Einmündung Alfred-Klingele-Straße / Mittelquerspange ein Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten sowie rund 6000 Euro Sachschaden verursacht. Der 42 Jahre alte Fahrer des Müllfahrzeugs übersah im Einmündungsbereich den Peugeot eines 20-Jährigen und kollidierte mit diesem. Dessen Pkw prallte anschließend noch gegen einen stehenden Audi eines 52 Jahre alten Mannes. Der 20-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwochvormittag auf dem Parkplatz des Berufsbildungswerks in der Steinbeisstraße einen geparkten Pkw der Marke Peugeot und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Peugeot entstand Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Unfall verursacht und geflüchtet

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 22 Uhr und Mittwoch, 19 Uhr wurde ein in der Remser Straße am Fahrbahnrand geparkter BMW durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt. Dieser fuhr nach dem Unfall einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der BMW wurde hinten links beschädigt, der Sachschaden liegt bei ca. 800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Weinstadt-Beutelsbach: 17-Jähriger baut betrunken Unfall

Ein 17 Jahre alter Fahrer eines Peugeot verursachte in der Nacht zum Donnerstag, gegen 02:15 einen Verkehrsunfall, bei dem insgesamt 5 Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Jugendliche befuhr die Ulrichstraße und kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit sowie seiner Alkoholisierung nach rechts von der Straße ab. Hier touchierte er zunächst einen geparkten Mazda und anschließend einen geparkten Mercedes. Dieser wurde durch den Aufprall noch auf einen davor stehenden Renault Twingo geschoben. Zu guter Letzt prallte der Peugeot des Unfallverursachers noch gegen einen geparkten Renault Clio. Alle fünf Fahrzeuge wurden beim Unfall beschädigt, die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Der Jugendliche schob den Peugeot nach dem Unfall noch einige hundert Meter von der Unfallstelle weg, wurde aber schließlich von einer Polizeistreife aufgegriffen. Er ist weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch war er berechtigt mit dem Auto unterwegs. Ein Alkoholtest ergab zudem knapp ein Promille, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Remshalden: Porsche bei Unfallflucht beschädigt

Zwischen 18 Uhr und 18:35 Uhr wurde am Mittwoch in der Fuhrbachstraße ein geparkter Porsche durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Aufgrund der vorhandenen Spuren wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich beim Verursacher um einen Lkw-Fahrer handelt. Der Schaden am Porsche liegt bei rund 7000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Diesel abgezapft

Aus einem in der Dieselstraße geparkten Lkw wurde 300 Liter Kraftstoff entwendet. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurde der Tankdeckel aufgebrochen und der Sprit abgepumpt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 400 Euro. Hinweise auf die Diebe nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Fellbach: Unfall am Zebrastreifen

Wegen eines querenden Fußgängers mussten am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Esslinger Straße mehrere Fahrzeuge anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 25-jähriger Citroen-Fahrer zu spät und fuhr auf einen VW Polo auf. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Welzheim: Moped-Fahrer gestürzt

Ein 60-jähriger Roller-Fahrer bog am Mittwoch gegen 14.45 Uhr von der Hundsberger Straße in die Hutt-Keller-Straße ab. Anschließend wollte er an einem parkenden Auto vorbeifahren. Wegen Gegenverkehr bremste er ab und stürzte. Das Moped rutschte nun in den entgegengekommenen Opel Vectra. Der Sachschaden wurde auf über 1000 Euro beziffert.

Schwaikheim: Fahrrad und Maschinen entwendet

Aus einer offenen Garage in der Friedensstraße wurde zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag ein E-Bike der Marke Ghost sowie eine Stich-, Motor- und Elektrosäge entwendet. Der Wert der Gegenstände beläuft sich auf nahezu 3000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise zum Diebstahl und Verbleib des Diebesguts geben kann, sollte sich bitte bei der Polizei in Schwaikheim unter Tel. 07195/969030 melden.

