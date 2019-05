Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Sulzbach an der Murr: Zeuge zu Ladendiebstahl gesucht

Sulzbach an der Murr: (ots)

Ein Kunde beobachtete am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr in einem Supermarkt in der Milchstraße, wie ein Jugendlicher Schokolade einsteckte, die von ihm später an der Kasse auch nicht bezahlt wurde. Von einer alarmierten Angestellten wurde der Dieb angesprochen, der daraufhin zu Fuß flüchten konnte. Ein weiterer Zeuge, der das Geschehen mitbekommen hatte, verfolgte den Jugendlichen. Auf diese Art und Weise konnte letztlich der 15-jährige Ladendieb identifiziert und dessen Aufenthalt aufgeklärt werden. Zur Verifizierung des Sachverhalts sollte sich nun bitte der Verfolger, von dem keine Personalien bekannt sind, sich bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

