POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbrüche in Firmengebäude - Einbruch in Vereinsheim - Unfälle

Schrozberg: VW Golf erfasst Rehbock

Auf der L1022 zwischen Schrozberg und Speckheim erfasst am Mittwoch um 12 Uhr ein VW Golf einen Rehbock, welcher die Straße queren wollte. Der Rehbock wurde bei dem Unfall getötet. Am Golf des 32-jährigen Fahrers entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Fichtenau: Müllaster streift geparkten PKW

Auf der Dankoltsweiler Straße streifte am Mittwoch um 09:30 Uhr ein Müllaster einen am Straßenrand geparkten Mercedes-Benz, nachdem der 54-jährige LKW-Lenker nach dem Vorbeifahren zu früh wieder einscherte. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Crailsheim: Einbrüche in Firmengebäude

Durch Aufbrechen eines Fensters drangen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude in der Sulzbrunnenstraße ein. In den Räumlichkeiten wurde zudem eine Tür eingetreten und Schränke auf gewuchtet und durchsucht. Es wurden mehrere tausend Euro Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3300 Euro geschätzt.

Zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 06:40 Uhr wurde in eine weitere Firma in der Sulzbrunnenstraße eingebrochen. Hier wurde ein Rollladen nach oben geschoben und anschließend ein dahinter liegendes Fenster aufgebrochen. In den Räumlichkeiten wurden Schreibtischcontainer aufgebrochen und Schränke durchwühlt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Entwendet wurde in dieser Firma vermutlich nichts.

Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Schwäbisch Hall: Bagger beschädigt

Ein Bagger, welcher in der Tüngentaler Straße abgestellt war, wurde beschädigt, indem mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen wurde. Der Vorfall, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstand, ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Ausparken

Beim rückwärts Ausparken in der Bahnhofstraße stieß am Mittwoch um 13 Uhr eine 42-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz gegen einen Ford Tourneo. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Gaildorf: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr und Mittwochmorgen, 07:45 Uhr, drangen unbekannte Einbrecher über ein eingeschlagenes Fenster in ein Vereinsheim in der Altdorfer Straße in Eutendorf ein. Entwendet wurde nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Ilshofen: Diebstahl eines Mountainbikes aus Garage

Aus einer Garage in der Schmerachaue wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen ein Mountainbike der Marke Cube LTD entwendet. An dem Rad, mit einem Zeitwert von etwa 600 Euro, waren Kunststoffschutzbleche und ein Hinterbauständer nachträglich angebracht worden.

