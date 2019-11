Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Falscher Polizeibeamter erfolgreich, Warnhinweise der Polizei

Offenburg (ots)

Eine Frau ist am Dienstagvormittag Opfer von falschen Polizeibeamten und hierbei um ihr Erspartes betrogen worden. Die vermeintlichen Kriminalpolizisten bedienten sich der gängigen und in diesem Fall erfolgreichen Masche, dass in unmittelbarer Nachbarschaft Einbrecher unterwegs seien und die Wertgegenstände im Haus nicht mehr sicher seien. Die Dame ließ sich hierbei von den angeblichen Herren 'Brand' und 'Grün' telefonisch unter Druck setzen und packte letztlich mehreren Tausend Euro in eine Stofftasche. Die Tasche mit dem Bargeld deponierte sie den Anweisungen entsprechend in ihrem Briefkasten. Kurz nach 11:30 Uhr erschien ein schlanker, circa 170 bis 175 Zentimeter großer Mann mit Stoppelhaaren und südländischem Aussehen im Stettiner Weg, nahm die Beute an sich und verschwand im Nirgendwo. Er sei dunkel bekleidet gewesen. Die Beamten der echten Kripo haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 zu melden. Auch aktuell läuft eine Anrufserie falscher Kriminalbeamter im Großraum Offenburg. Die Polizei bittet daher um Beachtung nachfolgender Hinweise:

- Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen oder ihr Vermögen zu schützen!

- Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach!

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf '110', wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell