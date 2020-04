Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ladendieb erneut aufgefallen

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 25.04.2020 gegen 11 Uhr wurde durch die Filialleiterin eines Lebensmittelmarktes in der Hannoverschen Straße die Polizei alarmiert. Diese hatte einen 38-jährigen Mann aus Nienburg dabei beobachtet, wie er Tabkdosen im Gesamtwert von ca. 100 EUR in seine Tasche steckte. Von der Filialleitung angesprochen verließ der Mann fluchtartig das Geschäft. Der Nienburger war in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen und somit der Geschäftsführung namentlich bekannt. Aber nicht nur das: Auch den hinzugerufenen Polizeibeamten war der Mann kann Unbekannter. Erst am 17.04.2020 war er als Kunde in einem anderen Lebensmittelmarkt aufgefallen, weil er dort mit unbezahlten Zigarettenpackungen in seiner Tasche auf einem Fahrrad flüchtete. Seinerzeit hatte er Pech, da die abspringende Kette an seinem Fahrrad die weitere Flucht verhinderte. Gegen den amtsbekannten Mann wurde erneut ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell