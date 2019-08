Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht - Zeugen Paar beobachtet Verkehrsunfall

Bünde (ots)

(kup) Am Montag (12.8.), um 10:30 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen einen Unfall auf dem vor einer Bank an der Bahnhofstraße. Eine 37-Jährige aus Bünde hatte ihren schwarzen Chevrolet Captiva um 10:30 Uhr am Straßenrand abgestellt. Vor ihr stand ein schwarzer Opel Meriva. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, berichtete ihr ein junges Paar in einem silbernen BMW Z1 von einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Demnach soll der ältere Fahrer beim Ausparken die Stoßstange der Frau touchiert haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1.200 Euro. Die Direktion Verkehr bittet das junge Paar, sich einmal unter 05211- 888 0 zu melden.

