Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Verletzten - PKW kollidiert mit Motorrad

Enger (ots)

(kup) Am Montag (12.8.), um 15:50 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger aus Hiddenhausen in seinem PKW auf der Straße An der Lehmkuhle. Gleichzeitig fuhr ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Enger auf dem Minden-Weseler-Weg in Richtung Enger. Der Fahrer des blauen Opel Astra überquerte die Straße in Richtung Kaiserstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zu einen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Motorradfahrer stürzte und verletze sich schwer. Ein eingesetzter Rettungswagen brachte den Mann in ein nah gelegenes Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 3.500 Euro.

