Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tödlicher Verkehrsunfall in Balge

Nienburg (ots)

BALGE (jah) - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am 28.04.2020 gegen 17:30 Uhr in 31609 Balge, OT Sebbenhausen, gekommen, bei dem ein 41-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Grafschaft Hoya, tödlich verletzt wurde. Der Mann war mit einem PKW Mercedes auf der Landesstraße 351 in Richtung Schweringen unterwegs, als er aus bislang ungelärter Ursache, in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Im Kurvenbereich stieß er dann frontal mit einem unbeladenen Sattelzug zusammen, der von einem 36-jährigen Mann gesteurt wurde. Der Merdedes-Fahrer wurde bei dem Anprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb an der Unfallstelle. Ein in seinem Kofferraum vorgefundener Hund wurde durch einen Tierarzt sediert und anschließend einer Tierklinik zugeführt. Der LKW-Führer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die L 351 war für die Dauer von ca. sieben Stunden vollgesperrt, da der LKW aus dem Wegseitenraum geborgen werden musste.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell