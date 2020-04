Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen

Landkreis Konstanz) Auf stehendes Fahrzeug aufgefahren (15.04.2020)

Singen (ots)

Sachschaden von rund 7.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 19 Uhr am Kreisverkehr der Georg-Fischer-Straße / Fittingstraße ereignet hat. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer übersah vermutlich aus Unachtsamkeit dem am Kreisverkehr stehenden Mercedes-Benz eines 49-Jährigen und fuhr auf. Bei der Kollision wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell