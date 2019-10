Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall im Einmündungsbereich - ein Leichtverletzter

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, um 21:10 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Essener Straße / Schützenstraße. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Essen fuhr auf der Essener Straße in Richtung BAB 2. Auf der Essener Straße kam ihm ein 26-jähriger Autofahrer aus Gladbeck entgegen. Als der 26-Jährige nach links in die Schützenstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 36-Jährige verletzte sich leicht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand 30.000 Euro Sachschaden.

