Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Mit gestohlenem Roller geflüchtet

Recklinghausen (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag um 22.30 h, wie sich drei junge Männer an der Glück-auf-Straße an seinem Roller zu schaffen machten. Der Zeuge machte auf sich aufmerksam und rief die Polizei. Die Polizisten sahen noch einen Mann ohne Helm auf einem Roller flüchten. Er trug eine schwarze Jacke mit fellbesetzter Kapuze. Den Roller fanden sie zurückgelassen in der Nähe. Insgesamt sollen drei junge Männer mit zwei Rollern unterwegs gewesen sein. Keiner von ihnen trug einen Helm. Den zurückgelassenen, offensichtlich gestohlenen Roller stellte die Polizei sicher. Die Tatverdächtigen konnten entkommen. Sie sollen zwischen 16 und 17 Jahre alt gewesen sein, schmächtig und dunkel gekleidet. Einer trug eine weiße Kappe. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat (0800 2361 111) in Verbindung zu setzen.

