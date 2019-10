Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrerin angefahren - leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 13:45 Uhr, fuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Dorsten aus einer Einfahrt an der Frankenstraße. Von hier aus wollte sie in die Frankenstraße einbiegen. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit einer 14-jährigen Fahrradfahrerin aus Dorsten. Die Jugendliche verletzte sich leicht bei dem Unfall. An den Fahrzeugen entstand 350 Euro Sachschaden.

