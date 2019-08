Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Rollerfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Rollerfahrer am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Bad Mergentheim. Der 85-Jährige war mit seinem Moped auf der Wilhelm-Frank-Straße unterwegs, als ein LKW-Fahrer mit seinem Laster rückwärts aus einer Seitenstraße einbog und dabei offensichtlich den Rollerfahrer übersah. Der Senior wurde durch den Zusammenprall und den anschließenden Sturz lebensgefährlich verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gefahren.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell