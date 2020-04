Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Elektro-Mountainbike in Prüm

Prüm (ots)

Am 27.04.2020, gegen 11:00 Uhr, wurde auf dem Hahnplatz in Prüm ein Elektro-Mountainbike, Marke "Cube Hybrid", Farbe schwarz, entwendet. Das Fahrrad war vor der Basilika abgestellt und mit einem Spiralschloss gesichert. Das Fahrrad hat einen Wert von 3500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9240 oder per E-Mail pipruem@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-942-0

Telefax: 06551-942-50

pipruem@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



