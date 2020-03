Polizei Aachen

POL-AC: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

Aachen (ots)

Der Polizei wurde am vergangenen Donnerstag (5.März) gegen 12.20 Uhr ein Vorfall auf der Eupener Straße gemeldet, wo eine Schülerin aus einem Fahrzeug heraus angesprochen worden sei. Wahrheitswidrig habe der Fahrer behauptet, das Mädchen im Auftrag der Mutter vom Gymnasium nach Hause fahren zu sollen. Nach den bisherigen Ermittlungen und Befragungen ist nur bekannt, dass der Fahrer des Fahrzeugs dunkle Haare haben soll. Sonstige fahndungsrelevante Angaben zum Fahrzeug oder der Person gibt es nicht. Nachdem die Schule zeitnah über den Vorfall in Kenntnis gesetzt wurde, informierte diese Schüler/innen und Eltern. Zu ähnlichen Vorfällen ist es in der Vergangenheit nicht gekommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0241/ 9577-31201 oder 9577- 34210 (außerhalb der Bürozeiten). Die Polizei rät dazu, Kindern grundsätzlich die richtigen Verhaltensweisen in einem solchen Fall mit auf den Weg zu geben. Das Kommissariat für Prävention (KK KP/O) gibt entsprechende Hinweise, die auch auf unserer Internetseite (https://aachen.polizei.nrw)zu finden sind. (ssch)

