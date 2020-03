Polizei Aachen

POL-AC: Gasaustritt an einer Therme- zwei verletzte Personen

Würselen (ots)

Gestern Abend (10.03.2020) wurde die Polizei zu einem Rettungseinsatz der Feuerwehr nach Würselen in die Bardenberger Straße gerufen. Eine 13-jährige Person war dort bewusstlos im Badezimmer von ihrer Mutter aufgefunden worden. Die Feuerwehr stellte bei ihrem Eintreffen einen erhöhten CO-Wert fest. Mutter und Tochter wurden mit CO - Vergiftung dem Krankenhaus zugeführt und verblieben in stationärer Behandlung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Haus wurde beschlagnahmt und versiegelt. Nach bisherigen Ermittlungen war ein Gasaustritt aus der Therme ursächlich für die CO-Vergiftung. (bg)

