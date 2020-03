Polizei Aachen

POL-AC: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Aachen: Durchsuchungen bei vier weiteren Tatverdächtigen nach rechten Schmierereien und Sachbeschädigungen in Niederzier

Aachen/Düren (ots)

Zwischen dem 10.04. und 25.04.2019 kam es in der Ortslage Niederzier zu insgesamt acht Straftaten mit rechtsextremistischem Bezug, darunter volksverhetzende Graffiti-Schmierereien und das Bekleben von öffentlichen Plätzen mit Aufklebern rechtsgerichteten Inhaltes. Hierbei konnte der Staatsschutz der Aachener Polizei zunächst zwei 18-jährige Männer aus Niederzier ermitteln. Bei einer Durchsuchung wurden die Handys der beiden Männer sichergestellt. Bei der Auswertung dieser Geräte fanden die Ermittler schließlich entscheidende Hinweise auf die o.g. Straftaten. Im Rahmen dieser Auswertungen konnten vier weitere Tatverdächtige ermittelt werden, die sich u.a. der Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole in sozialen Netzwerken strafbar gemacht hatten. Das Aachener Amtsgericht hat daraufhin die Durchsuchung bei vier Tatverdächtigen, drei 19-Jährige aus Jülich, Düren und Vettweiß sowie ein 20-Jähriger aus Niederzier, angeordnet. Bei dieser stellten die Beamten am Dienstag, den 10.März, Mobiltelefone, Note-books, Tablets und Datenträger mit denen eine Kommunikation via Internet möglich ist, sowie ein Butterflymesser, sicher. Die Geräte und Datenträger werden nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen des Staatsschutzes und der Staatsanwaltschaft Aachen ausgewertet. (ssch)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell