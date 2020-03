Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Fahrzeuge und Rettungsdienst während der Einsatzfahrt mit Laserpointer auf dem Adalbertsteinweg geblendet

Aachen (ots)

Am vergangenen Samstag (07.03.2020) gegen 18.20 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge, darunter zwei Einsatzfahrzeuge (Rettungswagen und Notarzt) der Aachener Feuerwehr, während einer Einsatzfahrt auf dem Adalbertsteinweg mit einem Laserpointer geblendet.

Die hinzugerufenen Polizisten trafen in unmittelbarer Nähe einen Mann an, der noch den Laserpointer in der Hand hielt. Er machte gegenüber den Polizisten einen verwirrten und nervösen Eindruck. Zu der Frage warum er die Fahrzeuge geblendet habe konnte er keine Angaben machen.

Ersten Angaben zufolge sei er psychisch krank und in ärztlicher Behandlung. Der Laserpointer wurde sichergestellt. Es wurde eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. (bg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell