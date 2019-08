Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Geparkten Pkw beschädigt; Gemmrigheim: Geparkten Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Geparkten Pkw beschädigt

Ein Unbekannter hat am Samstag in der Zeit von 10.00 Uhr bis 21.30 Uhr in der Turmstraße in Bietigheim einen geparkten Audi beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Auf der linken Fahrzeugseite entstanden Kratzspuren und eine Eindellung. Der Täter verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Telefon 07142/4050 entgegen.

Gemmrigheim: Geparkten Pkw beschädigt

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag in der Zeit von 09.00 Uhr und 09.15 Uhr einen VW Passat, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts im Mühläckerweg stand. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 07142/4050, in Verbindung zu setzen.

