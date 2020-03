POL-AC: Nach Raub: Zwei Tatverdächtige gefasst

Polizei Aachen

Ein 26-Jähriger ist am Mittwochmorgen (04.03.20, 5.45 Uhr) am Willy-Brandt-Platz Opfer eines Raubes geworden. Der Mann war in Richtung Blondelstraße unterwegs, als er durch die zwei Täter von hinten angegriffen wurde. Nach mehreren heftigen Schlägen fiel der Mann zu Boden. Die Täter durchwühlten den Rucksack des Opfers und entfernten sich nach der Tat in Richtung Synagogenplatz.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei zwei Tatverdächtige, 16 und 17 Jahre alt, am Gasborn stellen und vorläufig festnehmen. Der Jüngere wird bei der Polizei bereits als sog. "Jugendlicher Intensivtäter" geführt und ist in der Vergangenheit bereits mehrfach durch Gewaltdelikte in Erscheinung getreten. Beide Männer hatten offenbar Alkohol zu sich genommen. Sie wurden mit zur Wache genommen, wo ein Arzt ihnen eine Blutprobe entnahm.

Mangels Haftgründen wurden beide Männer jedoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen sie eingeleitet. (am)

