Polizei Aachen

POL-AC: Drei Verletzte nach Unfall

Bild-Infos

Download

Würselen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Aachener Straße wurden gestern Nachmittag (04.03.20, 13.40 Uhr) drei Personen nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Eine 37-jährige Würselenerin, die nach links in eine Hauseinfahrt einfahren wollte, wurde von dem sich auf der linken Fahrspur aufgestauten Gegenverkehr durchgelassen. Dabei übersah sie jedoch einen auf der rechten Spur in Richtung Würselen fahrenden 25-jährigen Fahrer aus Stolberg und es kam zum Unfall. Alle Unfallbeteiligte, darunter auch die 8-jährige Tochter der Frau, wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Das angehängte Bild kann rechtefrei genutzt werden. (am)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen

Pressestelle



Telefon: 0241 / 9577 - 21211

Fax: 0241 / 9577 - 21205

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell