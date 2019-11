Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unbekannte verursachen hohen Sachschaden am Dach einer Sporthalle durch Böller - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Schortens. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen führte in der Zeit vom 22.-25.11.2019, ein gezielter Wurf eines Böllers auf das Dach der Sporthalle der Grundschule Jungfernbusch in der Beethovenstraße zu einer erheblichen Beschädigung.

Nach bisherigen Erkenntnissen rollte der Böller auf dem leicht schrägen Dach unter ein Traufblech aus Aluminium, wo er seine Explosionskraft entfalten konnte.

Dabei wurde ein rund zweieinhalb Meter langes Stück des Bleches abgesprengt und mehrere Meter weit davongeschleudert. Die pyrotechnische Kraft war so groß, dass in der darunter angebrachten Dachrinne aus Zink ein Loch gerissen wurde. Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schortens in Verbindung zu setzen.

