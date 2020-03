Polizei Aachen

POL-AC: Korrekturmeldung zum Verkehrsunfall auf der Eupener Straße

Aachen (ots)

Der Unfall ereignete sich nicht wie in unserer vorherigen Meldung beschrieben am Montagnachmittag, sondern am 03.03.2020 um 16.42 Uhr und damit am Dienstagnachmittag. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. (am)

